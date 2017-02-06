العاهل السعودي: حادث الفرقاطة لن يثني التحالف عن عملياته في اليمن

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الرياض – أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن تعرض الفرقاطة السعودية غرب ميناء الحديدة لهجوم حوثي “لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية”، وذلك حسبما أوردت «وكالة الأنباء السعودية».

جاء ذلك خلال ترأس العاهل السعودي الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، الاثنين 6 فبراير/شباط، في قصر اليمامة داخل مدينة الرياض، والتي أطلع خلالها على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي، في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، واصفا الهجوم على الفرقاطة السعودية ومقتل اثنين من أفراد طاقمها وإصابة ثلاثة آخرين تطورا خطيرا يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.