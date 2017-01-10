العاهل السعودي يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة

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الرياض – استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة، اليوم الثلاثاء، الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان.

كما كان في استقبال فخامته، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وأجريت لرئيس لبنان، مراسم استقبال رسمية، حيث تم عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف، وفقا لوكالة «الأنباء السعودية».

بعد ذلك صافح مستقبليه، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني و الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية لبنان.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العماد ميشال عون ، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح أصحاب السمو الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية لبنان، والوفد المرافق له .

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله و الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن و الأمير سعد بن عبدالله بن تركي و الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز و الأمير سعود العبدالله الفيصل والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز و الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز و الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز والأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز و الأمير تركي بن فهد بن مشاري والأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وعبدالعزيز بن فهد بن سعد وفيصل بن سعود بن محمد والدكتور سعود بن سلمان بن محمد وعبدالعزيز بن سلمان بن محمد وعبدالعزيز بن محمد بن عياف والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز وأحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وبندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي و سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز والدكتور بندر بن سلمان بن محمد و بندر بن عبدالعزيز بن عياف و منصور بن ثنيان بن محمد و الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و فهد بن سعد بن فيصل و الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز بن محمد بن سعد والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز و الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز و سعود بن سلمان بن عبدالعزيز و الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز .