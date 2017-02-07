العاهل السعودي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية تتارستان

رؤية

الرياض – استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، رئيس تتارستان رستم مينخانوف.

وعقد خادم الحرمين الشريفين، جلسة مباحثات مع الرئيس مينخانوف، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال والمباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير المالية محمد الجدعان.

كما حضر بحسب «وكالة الأنباء السعودية» من الجانب التتارستاني، سفير روسيا لدى المملكة أوليغ اوزبروف، ونائب رئيس الحكومة وزير الزراعة مارات أحميدوف، وعدد من المسؤولين.