العبادي: سنحقق النصر النهائي على داعش قريباً

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بغداد – قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، إن “هدفنا الأكبر هو تحرير الإنسان وسنحقق النصر النهائي قريباً على داعش في الموصل”.

وقال العبادي في كلمة خلال مؤتمر الشباب العراقي إن “أكبر ضربة تلقتها عصابات داعش الإرهابية، تمثلت بتوحدنا لأنها تراهن على تمزيق الأوطان بالتفرقة بين المكونات، وعلى الدول التي تشعر بالأمان إلى الحذر من الخطر المحدق بها بسبب هذه العصابات”، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

وأضاف” إننا حالياً في الموصل نقاتل الإرهاب وهدفنا الأكبر تحرير الإنسان، حيث حررنا ثلثي المحافظة وسنحقق النصر النهائي قريباً”.

وذكرأيضاً “في الوقت الذي نحرر الوطن من هذه العصابات، نقوم في نفس الوقت بإعادة الاستقرار وإزالة الألغام والعبوات وإعادة الحياة للمناطق المحررة لكي يعود أبناء الوطن”.