العبادي يأمر بفتح تحقيق في أسباب سقوط قتلى بتظاهرات بغداد

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بغداد – وجّه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بسرعة فتح تحقيق في أسباب سقوط قتلى خلال التظاهرات التي خرجت في بغداد، حسبما أوردت قناة «الحدث» الإخبارية.

وقتل 4 أشخاص وأصيب العشرات بجروح من جراء إطلاق قوات الأمن العراقية قنابل الغاز والرصاص المطاطي على المتظاهرين موالين للتيار الصدري وسط بغداد، الأمر الذي دفع مقتدى الصدر إلى التهديد برد “أقوى في المرة القادمة”.

وقال محافظ بغداد إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب ٣٢٠ آخرين خلال تفريق متظاهرين، وغالبيتهم من أنصار الصدر، اجتمعوا في ساحة التحرير منذ صباح السبت مطالبين بإصلاح قانون الانتخابات قبل اقتراع مجالس المحافظات في سبتمبر المقبل.