العبادي يناقش العلاقة مع واشنطن بعد حظر ترامب

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بغداد – ناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد، في اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، العلاقة مع الولايات المتحدة في ضوء قرارات رئيسها دونالد ترامب الأخيرة.

وأصدر مكتب العبادي بيانا جاء فيه أن المجلس ناقش “العلاقة مع الولايات المتحدة في ضوء القرارات الأخيرة وتأثيرها على العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين”.

وأضاف البيان أن العبادي وجه المجلس “باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العراقية”.

وفي وقت سابق من الأحد أفاد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي بأن بلاده تعبر عن رضاها عن قرار محكمة استئناف أمريكية ضد الحظر. واعتبر الحديثي بأن هذا القرار ” خطوة في الاتجاه الصحيح وسيسمح بحل المشاكل التي ظهرت على خلفية ذلك”.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 30 يناير الماضي على قرار يطالب حكومة البلاد بـ “التعامل بالمثل” مع واشنطن، ردا على قرار ترامب، القاضي بمنع دخول العراقيين (إلى جانب مواطني دول 6 أخرى) إلى الولايات المتحدة.

واحتجت بغداد على الحظر واصفة إياه بأنه ظالم، مؤكدة أنه لم يتورط عراقي واحد في أي هجوم داخل الأراضي الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن آلاف المستشارين الأمريكيين، بينهم عسكريون ومدينون، يعملون في العراق لصالح الحكومة المركزية، وكذلك في إقليم كردستان العراق. وفي حال قررت بغداد، الرد على إجراءات ترامب بالمثل، فقد يهدد ذلك مستقبل هذا التعاون، وفقا لـ«روسيا اليوم».