العثور على ذيل الطائرة الروسية المنكوبة وانتشال جثة القبطان

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موسكو – قالت فضائية «روسيا اليوم»، الإثنين، إنه تم العثور على ذيل الطائرة المنكوبة والذي يحتوي عادة على الصندوقين الأسودين.

كما تمكن الغواصون المشاركون في عملية البحث عن الضحايا من انتشال جثة قبطان الطائرة و80 جثة من ضحايا الطائرة التي سقطت قبالة سواحل مدينة سوتشى جنوب روسيا.

وأفادت وسائل إعلام روسية نقلاً عن وزارة الطوارىء أنه تم العثور على جسم الطائرة الروسية التي تحطمت أمس في قاع البحر الأسود على مسافة تتجاوز الكيلومتر عن الساحل الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس تحطم طائرة تابعة لها بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوتشي في البحر الأسود وعلى متنها 91 شخصا بينهم 83 عسكريا، وقالت الوزارة إن الطائرة من طراز توبوليف 154 وكانت متوجهة إلى مطار حميميم في مدينة اللاذقية السورية.