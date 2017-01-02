العراق.. ارتفاع عدد نازحي الموصل لـ150 ألف شخص

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بغداد – صرح جاسم محمد الجاف، وزير الهجرة والمهجرين العراقي، اليوم الإثنين، إن عدد نازحي الموصل والمناطق المحيطة بها ارتفع إلى 150 ألفا منذ بدء الحملة العسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم «داعش» أكتوبر الماضي، حسبما نقلت وكالة «الأناضول».

وأوضح «الجاف»، في تصريح صحفي له، أن فرق الوزارة استقبلت، الإثنين، 2726 نازحًا من مناطق الحرية وتلكيف والرشيدية وتل عبطة وحي السلام والكرامة والانتصار بمحافظة نينوى.

وأضاف أنه «تم إيواؤهم في مخيمات الوزارة في مدينة داقوق بمحافظة كركوك (شمال)، ومخيمي المدرج وجدعة الثالث بناحية القيارة (جنوب الموصل)، فضلاً عن مخيم حسن شام على بعد 37 كيلومترًا شرق الموصل».

وأشار الوزير أن «العدد الكلي للنازحين منذ بدء معركة الموصل ارتفع إلى 150 ألفًا، جرى إسكانهم بمخيمات في جنوب الموصل وشمال تكريت وكركوك ودهوك وأربيل والسليمانية».

وذكر أن «فرق الوزارة تواصل عملها وعلى مدار الساعة في استقبال الأسر النازحة وتهيئة المكان المناسب لإيوائها وتوزيع المساعدات الإغاثية عليها».