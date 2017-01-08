العراق.. البغدادي يعين نجل قيادي في القاعدة أميراً لمنطقة المطيبجة

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بغداد – عين زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وفق ما قالت مصادر عراقية، اليوم الأحد، نجل قيادي سابق في القاعدة أميراً لمنطقة المطيبيجة على الحدود الإدارية بين المحافظة وصلاح الدين.

وقال المصدر: إن “زعيم داعش أبو بكر البغدادي عين المدعو أحمد ملا بمنصب أمير تنظيم داعش لمنطقة المطيبيجة على الحدود الإدارية بين ديالى وصلاح الدين”، وفقاً لوكالة «السومرية» العراقية.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن “الملأ هو نجل أهم قيادات القاعدة في حوض العظيم بعد 2006، ومن مؤسسي أول خلايا التنظيم المسلحة وهو يتميز بتشدده وضلوعه بأعمال عنف دامية، لكنه اختفى بعد 2007، ولم يعرف مصيره منذ ذلك اليوم”، مبيناً أن تغيير القيادات الميدانية لداعش هي محاولة لتعزيز قدراتها لإثارة المزيد من أعمال العنف وخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني.

ويذكر أن المطيبيجة تعد من المناطق غير المستقرة وتشكل مصدر قلق أمني لديالى وصلاح الدين في آن واحد.