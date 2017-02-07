العراق.. انفجار قوي في محيط مطار الموصل

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بغداد – أكدت مصادر من محافظة نينوى اليوم الثلاثاء، أن انفجارا قويا قد سُمع دويه في محيط مطار الموصل، وسط انتشار غير مسبوق لمسلحي تنظيم “داعش”.

وقال المصدر في تصريح لـ«السومرية نيوز»، “إن انفجارا قويا سمع دويه، صباح اليوم، في محيط مطار الموصل بالساحل الأيمن للمدينة”.

وأضاف أن انتشارا غير مسبوق لمسلحي “داعش” شوهد في محيط المطار، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار في أحد مقرات “داعش” المهمة.

جدير بالذكر أن تنظيم “داعش” انتشل عشر جثث بينها أربعة لقياديين قضوا بقصف جوي طال مطار الموصل، الجمعة 3 فبراير

وفرض “داعش” طوقا مشددا في محيط مطار الموصل ومنع حركة السيارات والمدنيين في الأحياء القريبة نتيجة عمليات القصف العنيفة للمطار.

وكانت عدة بنايات في مطار الموصل قد تعرضت لقصف عنيف من قبل طائرات التحالف مساء الجمعة.

إلى ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الثلاثاء، بأن تنظيم “داعش” استنفر عناصره في قضاء تلعفر، غرب مدينة الموصل، بعد مقتل أحد عناصره “خنقا”.

وقال المصدر أن مسلحي “داعش” اعتقلوا أكثر من 10 أشخاص على خلفية الحادث واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

تجددر الإشارة إلى أن القوات الأمنية العراقية المشتركة تواصل عملياتها العسكرية لتحرير كامل محافظة نينوى من قبضة تنظيم “داعش”، بعد أن تمكنت من تحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل والعديد من نواحي وأقضية المحافظة.