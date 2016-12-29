العراق.. بدء المرحلة الثانية من «معركة الموصل»

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بغداد – أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الخميس، بدء المرحلة الثانية للسيطرة على الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية».

وأعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي اليوم الخميس، عن بدء المرحلة الثانية لاستعادة الجانب الأيسر من مدينة الموصل، فيما أشار إلى أن التقدم مستمر مع انهيار تنظيم داعش.

وقال الأسدي، إنه “في صباح اليوم، انطلقت الصفحة الثانية لاستعادة الجانب الأيسر من مدينة الموصل”، مبيناً أن “قطعاتنا تحركت باتجاه أهدافها في حي القدس بالمدينة”، وفقاً لوكالة السومرية العراقية.

وأضاف أن “ذلك جاء بالتزامن مع حركة بقية الأرتال باتجاه أهدافها أي الرتل الشمالي والرتل الجنوبي الشرقي”، مشيراً إلى أن “التقدم مستمر والعدو في انهيار تام، وقطعات قوات مكافحة الإرهاب في الحافة الامامية من حي القدس”.

ونفى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، أمس الأربعاء، وجود أي توقف في عمليات تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش والتي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما أوضح أن القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها بانتظار إشارة القائد العام للقوات المسلحة لبدء الصفحة الثانية من عمليات التحرير.