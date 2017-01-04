العراق.. داعش يفرض إتاوة 600 دولار لمغادرة كركوك

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بغداد – كشف سكان محليون أن تنظيم داعش يفرض إتاوة 600 دولار على كل مدني يريد مغادرة المناطق التي يسيطر عليها جنوبي محافظة كركوك شمال العراق”.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن العقيد هيوا أنور، في قوات البيشمركة بكركوك، قوله: “كل يوم يلجأ إلينا المئات من المدنيين الهاربين من مناطق سيطرة داعش الذي يفرض على كل شخص يريد المغادرة مبلغ 600 دولار”، موضحاً أن “التنظيم الإرهابي يستجوب كل من يريد المغادرة، وجميع الأشخاص دون استثناء دفعوا 600 دولار من أجل الخروج”.

من جهتها، أكدت العراقية أميرة حسن، أنها “غادرت قرية الرملة التابعة لقضاء الحويجة جنوبي كركوك، بعد أن دفعت 600 دولار”، وقالت: “عندما تدفع يغض داعش طرفه عنك، نحن أسرة مكونة من 7 سبعة أشخاص دفعنا أربعة آلاف و200 دولار حتى تمكنا من الخروج”.