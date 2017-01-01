العراق.. قوات الجيش تحرر حي الانتصار من قبضة داعش

رؤية

بغداد – استعادت القوات العراقية اليوم الأحد، حي الانتصار جنوب شرقي الموصل بالكامل من قبضة تنظيم «داعش».

ووفقا لما نقلت وكالة «الأناضول»، قال الضابط برتبة مقدم في الفرقة التاسعة بالجيش، إياد الأوسي،إن «قوات الفرقة المدرعة التاسعة وتشكيلات من الشرطة الاتحادية تمكنت، صباح اليوم، من تحرير حي الانتصار بالكامل».

وأضاف «الأوسي» أن «القوات العراقية وصلت إلى شارع 60 وأصبحت على مشارف حي الكرامة من الجهة الصناعية».

وتابع: «تخوض قواتنا حربًا شرسة مع عناصر التنظيم وتمكنت من تفجير سيارة مفخخة وقتل أكثر من 19 عنصرًا من داعش».

ولفت إلى أن «تشكيلات أخرى من القوات تواصل عمليات التقدم والتوغل في أحياء الشيماء والسلام ويارمجة الشرقية لاستعادتها من سيطرة التنظيم بالكامل».