العراق: مقتل قناص داعشي بارز في محافظة ديالى

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بغداد – أكد مصدر أمني في ديالى، اليوم الإثنين، مقتل أحد أبرز قناصي داعش في حوض زراعي ساخن شمال شرقي المحافظة متأثراً بجروح أصيب بها مساء أمس الأحد.

وقال المصدر: إن “المدعو أبو عبد الله الملقب بقناص الزور لقي حتفه متأثراً بجروح بالغة أصيب بها في الاشتباك العنيف مع الحشد العشائري في محيط قرية أبو موسى، (45 شمال شرقي ب‍عقوبة)، مساء أمس”، وفقاً لوكالة «السومرية» العراقية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “القتيل يعد من أبرز قناصي تنظيم داعش وكان أحد المرشحين لتولي منصب رفيع ضمن ما يسمى بولاية ديالى”.

ونجح الحشد العشائري، أمس الأحد، في صد هجوم من محورين على قريتي أبو موسى واللهيب، شنه تنظيم داعش انطلاقًا من منطقة الزور.