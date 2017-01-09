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بغداد – أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الإثنين، أن العراق يسعى إلى فتح معابر حدودية جديدة مع الأردن.

وقال العبادي، في تصريح صحفي مشترك مع نظيره الأردني هاني الملقي، في ختام اجتماع وزاري في بغداد: “حريصون على إعادة افتتاح معبر طريبيل بأسرع وقت، وإعادة الحياة إلى طريق طريبيل الحدودي”.

وأضاف: “نسعى لتشجيع التجارة بين العراق والأردن”، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

وقال العبادي: “سيتم قريباً الاتفاق على مد خط أنبوب لنقل النفط من العراق إلى الأردن”.

من جانبه، قال رئيس وزراء الإردن: “نقف إلى جانب العراق في حربه ضد داعش، ونسعى إلى تطوير التنمية الاقتصادية”.

وأضاف الملقي: “اتفقنا على أن يكون العام الحالي عاماً لإنجاز كل الاتفاقيات الثنائية”.

وتابع “نبارك انتصارات العراق على داعش”.

وأكد أن “العراق عمق استراتيجي للأردن وحريصون على أمنه واستقراره”.

وكان الملقي وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد على رأس وفد في زيارة رسمية للعراق.