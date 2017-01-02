العراق: 5 قتلى في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش بسامراء

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بغداد – أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الإثنين، بوقوع تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش على طريق سامراء بغداد.

وقال المصدر، إن “انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً استهدف، مساء اليوم، نقطة تفتيش للحشد العشائري على طريق سامراء بغداد”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأفادت «سكاي نيوز عربية» بوقوع 5 قتلى وعدد من الجرحى في التفجير.

ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائيا، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد داعش من المناطق التي ينتشر فيها، كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في تلك المناطق توقع قتلى وجرحى في صفوفه.