الفائزون بجوائز مسابقة ناشيونال جيوجرافيك لصور المسافرين

رؤية- شيرين صبحي

الآلاف من المناظر الطبيعية المذهلة التي تصور أماكن غير عادية، وناس لا تنسى، عرضت مؤخرا في مسابقة ناشيونال جيوجرافيك، التي ركزت على تصوير رحلات منظمة أنتجت الآلاف من الصور المدهشة. هذه الصور تبدو حية وكأن من بها على وشك القفز للخروج من إطار الصورة.

تنافس في المسابقة الكثير من المصورين ضمن إطار ثلاث فئات هي البشر والطبيعة والمدن، حيث تجول المصورون حول العالم ومروا بأبعد الأماكن النائية من البرك المخبأة في صحراء أتاكاما شمال تشيلي إلى البرق بجورج تاون في ماليزيا، للحصول على صور مميزة للمشاركة في هذه المسابقة والحصول على فرصة الفوز بأحدى مراكزها، حيث تعتبر أحد المسابقات التي لها قيمة فنية عالية حول العالم، بالرغم من قيمتها المادية المنخفضة.

يمكنك الآن أن تتمتع بالجمال الهائل لهذه الصور التي يعرضها موقع “bright side”.

الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى جاءت بعنوان “فارس الشتاء” بمنغوليا، للمصور أنتوني لاو من هونغ كونغ، وعنها يقول: في الصباح تساقطت الثلوج بكثافة وأضحت الرياح أقوى وبدأ النور يتحرك فأدركت أنه الوقت المناسب لالتقاط الصور، ونجحت إحدى محاولاتي الأخيرة عندما شق هذا الفارس السماء قادما نحوي يسوق خيله، فكانت اللحظة المناسبة.

الفائز بالمركز الأول فرع المدن، لإحدى المساجد في مدينة مراكش المغربية، التقطها المصور الياباني تاكاشي ناكاجاوا.

الفائز بالمركز الأول فرع الطبيعة: “أينما ذهبت، سوف اتبعك” للمصور هيروكي اينو. هوكايدو، اليابان.

الجائزة الشرفية، المدن: “تقسيم”، مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

الجائزة الشرفية، فرع الطبيعة: “الدببة على ألف بيرغ” نونافوت، كندا.

الفائز بالمركز الثاني فرع الناس: “سطح الأحلام” للمصورة ياسمين موند من أستراليا.

الفائز بالمركز الثالث، الطبيعة: (صحراء أتاكاما) في تشيلي.

الفائز بالمركز الثاني فرع المدن: “صامت” للمصور ونغ كا. قوانغدونغ شنغ، الصين.

الفائز بالمركز الثالث لفرع الناس: “الحياة عن بعد في درجة حرارة 21 تحت الصفر” هيماشال براديش، الهند.

الفائز بالمركز الثاني لفرع مكان، الطبيعة: “اصطياد مضاعف”، البرازيل.

عاصفة ثلجية، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.