الفصائل الفلسطينية تتوسط لإقناع حماس بإطلاق سراح معتقلي المظاهرات

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القدس المحتلة – تمكنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، من إقناع حركة حماس بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية التابعة لها، على خلفية المشاركة في المظاهرات الشعبية المطالبة بحل أزمة الكهرباء.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خالد البطش، إنه “ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء وفد فصائلي، ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻗﻮﻯ الأﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ، ﺗﻤﺖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﺈﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ”، وأضاف أن “الاجتماع تمخض عن ﻭﻗﻒ أجهزة أمن حماس لكاﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ بحق عدد من النشطاء الداعين للمظاهرات، ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﺭﻱ”.

ومنذ تصاعد الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية على أزمة الكهرباء قبل أيام، باشرت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، حملات اعتقال واسعة في صفوف عدد من النشطاء الفلسطينيين، الداعين لهذه المظاهرات.

وكما طالت الاعتقالات نشطاء وكوادر من حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بزعم تحريضهم على المشاركة في المظاهرات.

والجدير بالذكر، أن أجهزة أمن حماس كانت تنفي على الدوام اعتقال أي من المتظاهرين المشاركين في المظاهرات المطالبة بحل أزمة الكهرباء.