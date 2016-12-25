الفلبين.. إعصار «نوك تن» يكتسب قوة مع اقترابه من وسط البلاد

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مانيلا –أصدرت السلطات تحذيرات من وقوع دمار فى الممتلكات في الفلبين، بعد توجه الإعصار “نوك تن” لوسط البلاد في عيد الميلاد واكتسابه المزيد من القوة.

ووفقا لما نقلت وكالة «رويترز»، ازدادت السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار وسجلت 185 كيلومترا فى الساعة تشتد فى بعض الأحيان لتصل إلى 255 كيلومترا فى الساعة أثناء تحرك العاصفة فوق المحيط وفق ما أوردت وكالة الكوارث الوطنية فى أحدث نشرة لها عن الطقس.

وقالت رينيه باسينتى من مصلحة الأرصاد الجوية “علينا أن نستعد لأنه إعصار قوى قد يدمر المنازل والأبنية الضعيفة.”

ويتوقع أن تهب العاصفة على منطقة كاتانديوانس فى شبه جزيرة بيكول فى وقت لاحق من اليوم الأحد حيث أُعلنت حالة التأهب القصوى.

ونقلت السلطات التى خشيت ارتفاع الأمواج الآلاف من القرى الساحلية إلى مناطق آمنة.

وعُلقت المواصلات البحرية والجوية والبرية فى بعض المناطق مما أدى إلى تخريب خطط آلاف المتوجهين إلى قراهم ومدنهم للاحتفال بالأعياد.

وتشهد الفلبين حوالى 20 إعصارا كبيرا سنويا اجتاحت سبعة منها على الأقل البلاد خلال فترة الميلاد منذ عام 1948