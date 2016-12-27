الفلبين: السلطات تظبط أكبر حصيلة مخدرات في تاريخها

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مانيلا- صرحت مصادر من وزارة العدل الفلبينية اليوم الثلاثاء، إن السلطات ضبطت كميات من مادة ميثامفيتامين المخدرة، بقيمة ستة مليارات بيزو (120 مليون دولار)، في سلسلة من عمليات مكافحة المخدرات خلال الشهر الجاري محققة أكبر حصيلة لمثل هذه الحملات في تاريخ الفلبين.

ونفذ المكتب الوطني للتحقيقات العمليات التي شملت واحدة الاثنين، في مدينة سان خوان بالعاصمة مانيلا حيث تم ضبط براميل كيماويات تستخدم لإنتاج مادة الميثامفيتامين المعروفة محليا باسم “شابو”.

وجاء ذلك بعد مداهمة يوم الجمعة في حي هادئ في نفس المدينة حيث تم ضبط ستة أشخاص و560 كيلوغراما من مادة يشتبه في أنها ميثامفيتامين تقدر قيمتها بنحو 67 مليون دولار.

وقال وزير العدل فيتاليانو أجيري في مؤتمر صحفي “إنها ليست فقط أكبر حصيلة في العام الحالي إنها أكبر حصيلة حتى الآن”.

وستدعم عمليات الضبط الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي يواجه اتهامات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في حرب دموية على المخدرات، سادها عمليات قتل لمدمني وتجار المخدرات وضبط عدد لا يذكر من كبار تجار المخدرات.