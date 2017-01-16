الفلبين تعترض على وضع الصين أسلحة على جزرها الصناعية

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مانيلا – قال وزير الخارجية الفلبيني، برفكتو ياساي، إن بلاده قدمت اعتراضا دبلوماسيا على مستوى منخفض لدى الصين، بعدما نشر مركز أبحاث أمريكي تقريرا يفيد بنشر بكين أسلحة مضادة للطائرات والصواريخ بجزرها الصناعية ببحر الصين الجنوبي.

ونقلت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الإثنين، عن ياساي قوله: إنه تم إصدار مذكرة دبلوماسية غير موقعة بعد الكشف عن التقرير الشهر الماضي، وذلك دون تحديد وقت صدورها، مضيفا أنه لا يرغب في مناقشة هذا الأمر.

وأضاف ياساي: «أريد أن أطمئن الشعب الفلبيني أننا عندما نتخذ خطوة إشراك الصين في هذا النزاع، فإننا لا نريد القيام بفعل استفزازي وعنيف لا يمكنه حل المشكلة، لا يمكننا إدخال الصين في حرب».