الفلسطينيون في ٢٠١٦.. سنة ضاجة بالأحداث

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القدس المحتلة – صحيح أن الفلسطينيين بدأوا عامهم على الصعيد المحلي في بداية هذا العام الذي يغادر بإضراب كبير للمعلمين الحكوميين، لكن على الصعيد السياسي شهدت بداية العام هدوء كبير.

عمت مسيرات كبيرة وواسعة مختلف مناطق الضفة الغربية، وفي بعض الاحيان تصدت لها قوات الامن الفلسطينية ومنعتها من التقدم نحو مقر مجلس الورزاء في رام الله.

في مطلع العام دخل نحو ٣٧ الف معلم حكومي في اضراب مفتوح عن العمل، مطالبين الحكومة التي حاولت التصدي لهذا الاضراب عبر عدة اجراءات بالعمل على تحسين رواتبهم وتنفيذ اتفاقات مسبقة ابرمت في هذا السياق، قبل ان يتم عقد اتفاق لعودتهم للعمل في شهر اذار.

في نهاية شباط افاق الفلسطينيون في صبيحة يوم الجمعة الذي وافق ٢٦ من هذا الشهر على خبر مقتل عمر النايف فلسطيني من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقله الاحتلال في منتصف ثمانينيات القرن الماضي بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي، غير أنه نجح في الهرب عام 1990، حيث عاش في بلغاريا لأكثر من عقدين قبل أن يلقى حتفه بالسفارة الفلسطينية عام 2016 في ظروف غامضة.

في النصف الاول من هذا العام ايضا نظم مؤسسات ونقابات فلسطينية احتجاجات ضد قانون الضمان الاجتماعي واعنلت الكثير من المنظمات الاهلية عن رفضها للقانون الذي طرحته الحكومة.

لكن الحدث الابرز في بحر هذا العام كان قرار الحكومة اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزه، لكن الحكومة الفلسطينية وقبل وقت قصير من اجراء الانتخابات وبعد ان قطعت اشواط طويلة في التحضير لها اعلنت عن تاجيلها بعد ان كانت مقرره في الثامن اكتوبر الماضي.

ولم تمض الامور كما كانت رغبه الكثير من الفلسطينيين باجراء انتخابات محلية لاستبدال الهئيات المحلية في الاراضي الفلسطيني التي استنفذت مدتها القانونية.

على الصعيد الامني الداخلي شهدت مدينة نابلس التي تعرف بعاصمة الاقتصاد الفلسطيني قلاقل واحداث امنية في البلدة القديمة من نابلس ومخيم بلاطه للاجئين الفلسطنينيين.

بدأت هذه الاضطرابات عندما اتهمت الاجهزة الامنية الفلسطينية مسلحين خارجين عن القانون في نابلس باطلاق النار صوب قوة امنية فلسطينية ما ادى الى مقتل اثنين من افراد تلك القوة.

وهو ما دفع الاجهزة الامنية الفلسطينية الى القيام بحملة امنية في المدينة، تخللها اشتباكات مسحلة ومقتل احد المطلوبين بعد اعتقاله من قبل قوات الامن واعتقال عدد من المطلوبين لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية.

في اتجاه اخر، انفرجت اسارير الفلسطينين بعد صدور قرار جديد من منظمة اليونسكو وهو ما يضاف الى سلسلة قرارات اخرى صدرت على مدار العقود الماضية تتعلق بالتراث الديني والثقافي في مدينة القدس المحتلة.

وقد تبنت منظمة (اليونسكو) يوم 18 أكتوبر 2016 -خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس- قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.

واعتمد القرار بعد أن تمت الموافقة عليه على مستوى اللجان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016 باجتماع في باريس، حيث صوتت 24 دولة لصالح القرار وامتنعت 26 عن التصويت منها فرنسا، بينما عارض القرار ست دول بينها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وتغيبت دولتان.

وتم تقديم القرار من قبل سبع دول عربية، هي الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسودان.

يعتبر انعقاد مؤتمر فتح السابع في مدينة رام الله في الربع الاخير من هذا العام انجازا كبيرا لحركة التحرير الوطني (فتح) التي تضم اكبر عدد من المؤيدين وقادت العمل النضالي والسياسي الفلسطيني.

وخلال هذا المؤتمر الذي افرز لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين اعيد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائدا عاما لهذه الحركة.

الا ان الحدث الابرز ليس فقط علي مستوى الاراضي الفلسطينية وحسب انما في اكبر هئية في الامم المتحدة وهو تصويت مجلس الامن على قرار اعتبر على الصعيد الرسمي والشعبي الفلسطيني تاريخيا.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في الثلث الاخير من الاشهر الاخير في هذا العام، قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وصوتت 14 دولة لصالح تأييد القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته نيوزلندا والسنغال وفنزويلا وماليزيا.

فلسطينيا هلل الفلسطينيون رسميون وفصائل ومجتمع بصدور هذا القرار بعد نحو ٤ عقود على صدور قرار مماثل دون تدخل اميركا بالفيتو.

لكن على الصعيد الاسرائيلي سادت حاله من الهستيريا بسبب تبني هذا القرار، اذ اتهم بنيامين نتنياهو الادارة الامريكية الحاليه بانها خدعته وتخلت عن اسرائيل في مجلس الامن بسبب عدم استخدام حق النقض الفيتو.