«الفيفا» يوافق على مشاركة 48 منتخبًا في المونديال بدءً من 2024

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جنيف – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، موافقته على مشاركة 48 منتخبًا في بطولة كأس العالم لكرة القدم بدءً من 2024.

وكانت تقارير إخبارية عديدة قد أفادت، أمس الإثنين، أن “الفيفا” في طريقه لإقرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وسيتضمن التعديل المقدم على المجلس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال لـ48 منتخبًا يتم تقسيمهم على 16 مجموعة تضم كل مجموعة 3 فرق.

ولن يتضمن التعديل الجديد بطولتي كأس العالم المقبلتين في روسيا 2018، وقطر 2022.

وكان “الفيفا” قد أقر نظام بطولة كأس العالم ذي الـ32 منتخبا منذ عام 1998، وحقق شعبية وربحية أكبر بكثير من النسخ السابقة؛ لذلك يفكر أعضاء مجلس الاتحاد كثيرا قبل إقرار أي نظام جديد.

ومن المتوقع أن تشمل التوسعة الجديدة في المونديال زيادة مقاعد قارات مثل أفريقيا وآسيا، خاصة وأن الاتحاد يسعى حاليًا، بحسب تصريحات “جياني إنفانتينو” رئيس الاتحاد، لتحقيق ما وصفه بـ «التوازن، بعد هيمنة منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية الكبيرة على المونديال».