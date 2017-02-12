القاهرة تحتضن مهرجان «خمسة رقص» غدًا

رؤية

القاهرة- ينظم مركز القاهرة للرقص المعاصر مهرجان “خمسة رقص”، خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير الجاري، يتنقّل خلالها بأماكن مختلفة داخل القاهرة ويسلط من خلالها الضوء على أنشطة مركز القاهرة للرقص المعاصر.

يفتتح المهرجان يوم الإثنين 13 فبراير بحفل تخريج الدفعة الأولى من الراقصات والراقصين الطلبة وذلك بقيادة مؤسسة المركز الراقصة والمدربة كريمة منصور وبعد تسلم الشهادات، ستطفأ الأنوار ليقوم فوج الخريجين والخريجات بأداء قطعة راقصة مرتجلة على خشبة المسرح.

وفى ثانى أيامه تستضيف سينما زاوية عرض فيلم إخراج الممثل والمخرج المصري أحمد مجدي والمبني على عرض راقص تصميم وإخراج كريمة منصور.

ثم يصل مهرجان “خمسة رقص” ذروة لحظاته الاحتفالية فى يومه الثالث فى سهرة مميزة تقام في نادي Zigzag الشهير بوسط البلد وتحفيزا للجمهور على الدخول في متعة الموسيقى والمشاركة في الرقص سيقوم بعض المدرّبين والطلبة بالمركز بأداء قطع قصيرة لرقص الهيب هوب والكتل الدوارة.

سيفتح مركز القاهرة للرقص المعاصر أبوابه وبشكل مجانى لتجريب كل حصة من الحصص المفتوحة التى يقدمها وذلك لمدة يومين متتاليين الجمعة 17 فبراير والسبت 18 فبراير، ويختتم المهرجان يوم الأحد 19 فبراير بعرض مميز لفيلم “الرجل وراء العرش”.