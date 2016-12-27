القاهرة تحتفل بيوم المترجم

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القاهرة – يحتفي المركز القومي للترجمة، اليوم الثلاثاء، بيوم المترجم، وتبدأ الفعاليات بجلسة افتتاحية في قاعه طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، تتضمن كلمة الدكتور أنور مغيث، تليها كلمة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، ومؤسس المركز القومي للترجمة، وكلمة المترجم الأردني محمد عصفور.

تليها مائدة مستديرة بعنوان “حصاد الماضي وآفاق المستقبل”، يتبعها حفلات توقيع لمجموعة من أحدث الكتب الصادرة عن المركز ، منها “فينجشتين” بحضور مترجم الكتاب الدكتورصلاح إسماعيل، “تراجيدية فى البداية هزلية فى النهاية”، بحضور مترجمة الكتاب غادة الإمام، “الصناعات التحويلية الصينية” بحضور مترجمة الكتاب هالة صدقي والدكتورهشام المالكي، و”حتشبسوت” بحضور مترجم الكتاب الدكتورعلي المنوفي.

ويأتي حفل الختام بحضور وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم، والذي يقام بمسرح الهناجر، كما يتضمن الحفل توزيع جوائز رفاعة والشباب والثقافة العلمية الدكتور علي عبد الرؤوف البمبي، والتي فازت ترجمته لرواية “نهر الخراما” بجائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة فى دورتها السابعة، وحصد محمد خضر وفايقة جرجس حنا جائزة الشباب، أما جائزة الثقافة العلمية فتمنح للمترجم محمد إبراهيم الجندي.

كما يتم تكريم المترجم الأردني محمد عصفور، والمصري ماهر فؤاد جويجاتي.