القاهرة تنظم مؤتمر اتحاد حضارات الشرق الأدنى القديم

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القاهرة- تعقد لجنة الآثار وأمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ، وبالتعاون مع اتحاد حضارات الشرق الأدنى القديم، مؤتمر “اتحاد حضارات الشرق الأدنى القديم” يومي 26 و27 ديسمبر الجاري.

يأتى المؤتمر بالكلمة الافتتاحية للكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، والسفير عماد طارق الجنابى، نائب رئيس الإتحاد للعلاقات الدولية ورئيس المجلس العربى الأفريقى للتكامل و التنمية، وأيضا الدكتور محمد عبد الهادى مقرر لجنة الآثار، والدكتور محمود عمر محمد سليم رئيس اتحاد حضارات الشرق الأدنى القديم، والدكتور القائم بتيسير أعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد حسن عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى.