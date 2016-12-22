القبض على خلية لتنظيم «جماعة التبليغ» بموسكو

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موسكو- أفاد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بأنه تم توقيف خلية تابعة لتنظيم “جماعة التبليغ”، وذلك بعد عملية مشتركة نفذها رجال الأمن والشرطة بدعم من “الحرس الوطني الروسي”.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، فأن عناصر الأمن الروسي نفذوا العملية الأمنية داخل أراضي مقاطعة موسكو، وتم خلالها قطع نشاط التنظيم الذي عمل بسرية تامة.

وأضافت أن جهاز الأمن الروسي فتح قضية جنائية ضد 7 من الموقوفين من أعضاء الخلية الدينية بما في ذلك قادتها.

وخلال حملة الدهم والتفتيش عثر رجال الأمن على مطبوعات دينية متطرفة، ووسائل اتصال وأجهزة تخزين الكترونية وفيها معلومات عن نشاط الخلية.

ونوه مصدر أمني بأن أجانب أسسوا الخلية التي انغمس في نشاطها بعض المواطنين الروس، مشيراً إلى أن أفراد الخلية كانوا يعملون بأقصى درجات الحذر والسرية.

وعمل أفراد الخلية على تجنيد مسلمين في منطقة العاصمة موسكو للمشاركة في نشاط معاد للدولة والترويج للتطرف والإرهاب. وكانت الخلية تقوم بإرسال الذين تتمكن من تجنيدهم للتدرب في باكستان وأفغانستان.

ويقع مقر قيادة التنظيم المذكور في باكستان، وذلك بعد أن انتقل إلى هناك من الهند، حيث تأسس في 1927.

وعادة ما يتدرب نشطاء هذه المنظمة في باكستان والهند وإندونيسيا. وفي نهاية أكتوبر الماضي تم القبض على زعيم وممول الخلية السرية المحلية في تتارستان. وقبل ذلك تم هناك توقيف 8 أعضاء آخرين في الخلية.

وذكر مصدر أمني بأن هذا التنظيم محظور في روسيا منذ مايو 2009 وفقاً لقرار المحكمة الروسية العليا وتعتبر من الجماعات المتطرفة.