القبض على شاب للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي بألمانيا

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برلين – أعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه الألمانية، والمكتب المحلي للشرطة الجنائية اليوم الجمعة، أنه تم القبض على شاب (21 عاماً) للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم بـ”دوافع إسلامية متطرفة” في ألمانيا أمس الخميس في مطار فرانكفورت الدولي خلال محاولته مغادرة البلاد.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء «الألمانية»، أضافت السلطات أن هناك اشتباها في أن الرجل كان يخطط لارتكاب جريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.

وبحسب البيانات، ينحدر المشتبه فيه من رومانيا وكان يتبادل معلومات عبر الإنترنت مع آخرين حول الإعداد لهجوم إرهابي.

وترجح السلطات أن المشتبه فيه كان يخطط للسفر إلى موطنه لإجراء المزيد من الإعدادات لتنفيذ الهجوم.

ولا تتوفر لدى السلطات حتى الآن معلومات عن استهداف المشتبه فيه لأماكن محددة لشن الهجوم.

وتحفظ المحققون خلال تفتيش منزل المشتبه فيه على مدونات خطية ووسائط تخزين بيانات إلكترونية.