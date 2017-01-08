القدس.. مقتل منفذ عملية الدهس وارتفاع عدد القتلى إلى 6 جنود

رؤية

القدس المحتلة – صرحت مصادر من الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، أن مقتل منفذ عملية الدهس التي جرت في الحي الاستيطاني (أرمون هنتسيف) بجبل المكبر جنوب مدينة القدس، التي أدت إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين، وإصابة آخرين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، إن عدد القتلى جراء عملية الدهس ارتفع إلى 6 جنود، وإصابة آخرين، بجروح، بينهم حالات خطرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية قولها، إن شاحنة دهست مجموعة من الجنود في الحي المذكور، ما أسفر عن مقتل الجنود الستة حتى اللحظة، وإصابة آخرين على الأقل، بينهما إصابتان في حالة خطرة .