القراءة تطيل عمرك

رؤية

أحيانًا تغلبُ عليكِ حالات الاكتئاب، وتفشلين في تخطيها، لا تعرفين كيف تخرجي من دائرة الملل، وفي الوقت نفسه بداخلكِ رغبة ملحة تدفعكِ لتطوري من نفسكِ، وتكتسبي المزيد من المعلومات وخبرات الحياة التي تجعلكِ مميزة، لهذا سنقدم لك نصيحة مرفقة بإحصائية، لن تتوقعيها!

أن تكوني امرأة جميلة هو شيء مهم، يلفت الأنظار، ولكن أن تكوني امرأة جميلة ومثقفة، فأنتِ تتخطين لفت الأنظار وتصلين إلى لفت العقول، وهذا ما تغفله الكثير من النساء، فالكتاب هو سلاحكِ الأقوى للوصول إلى كاريزما المرأة المثقفة، والقراءة ستمنحكِ الكثير مما تحتاجه الحياة، وستتفاجئين بفوائد جديدة للقراءة لم تكوني لتعرفيها من قبل.

أكدت دراسة أُجريت مؤخرًا في جامعة “يايل” بأنّ قراءة الكتب تربطها علاقة إيجابيّة بطول حياة الإنسان، حيث كشفت النتائج بأنّ الأشخاص الذين يقرأون الكتب يعيشون أكثر من الذين لا يفعلون ذلك.

وكان قيّم الباحثون معلوماتٍ جمعوها من 3635 أمريكيًا فوق سن الخمسين، بحيث تمّ تقسيم النتائج بين 3 فئات: الذين يقرأون إلى ما يقارب الـ3.5 ساعة في الأسبوع، الذين يقرأون 3.5 ساعات أو أكثر في الأسبوع والذين لا يقرأون أبداً، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل كالجنس والعرق والثقافة.

واكتشف الباحثون بأنّ من يقرأ لأكثر من 3.5 ساعة في الأسبوع هو أقل عرضةً للموت خلال السنوات الـ12 المقبلة بنسبة 22%، فيما الذي يقرأ إلى حدود الـ3.5 ساعة في الأسبوع بنسبة 17%.

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الدراسة ونتائجها هي حكر على قراءة الكتب، ولا تُحتسب بذلك الجرائد والمجلّات وما شابه في إطارها.

لهذا اجعلي الكتاب صديقكِ المقرب، لصحة أفضل، ولثقافة أكثر، وحضور مجتمعي أقوى.