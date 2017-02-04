القصف الأردني للجنوب السوري.. صيد ثمين غير مرتبط بالمنطقة الآمنة

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – اعتبر الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري اللواء فايز الدويري، أن ما قامت بها مقاتلات سلاح الجو الأردني من قصف لأهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب السوري “صيد ثمين”، لكنه ليس بالضرورة أن يكون على ارتباط بفكرة “المنطقة الآمنة”.

وقال الدويري في تصريح لـ«رؤية» مساء السبت، إن قصف القوات المسلحة الأردنية أهدافا للتنظيم الإرهابي، وجاء بالتزامن مع ذكرى استشهاد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أعدمه داعش حرقا قبل ثلاثة أعوام، وعلى إثر معلومات استند عليها التحرك.

وأعلن الأردن، أن مقاتلات سلاح الجو الملكي، دكت أهدافا مختارة لتنظيم داعش الإرهابي، من بينها موقعا عسكري يعود للجيش السوري احتله التنظيم في وقت سابق، وفق بيان القوات المسلحة.

وأشار الدويري إلى أن إعلان قصف موقع عسكري سابق للنظام السوري يسيطر عليه داعش ” أمر طبيعي ” لافتا إلى أن عشرات المواقع خسرها النظام خلال السنوات الأخيرة وليس من قبل التنظيم وحده.

وقال “هناك قواعد عسكرية كاملة خسرها الجيش السوري وتسيطر عليها المعارضة بأشكالها .. استعادة السيطرة عليها مهمة لأي كان”.

وتأتي الضربات الجوية، بعد يومين من إجراء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني محادثات مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وتناولات مباحثات الملك خلال لقائه مسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة، سبل مكافحة تنظيم داعش.

وجاءت الضربات كذلك، في ظل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه “سيقيم مناطق آمنة في سوريا” لحماية الأشخاص الفارين من العنف”، وهو أمر علقت عليه مصادر حكومية في الأردن لـ«رؤية» أنه من المبكر التعليق عليه.

ولا يرى الدويري أن الهجوم الجوي له ارتباط بفكرة المنطقة الآمنة، وتوقع أن يكون استهدفت لواء خالد بن الوليد القريب من الحدود الأردنية وبايع تنظيم الدولة.

وقال ” أتوقع أن الضربات استهدفت لواء خالد بن الوليد بعدما توفرت معلومات، جرى على أساسها استهدافهم وهذا أمر محل تقدير”، مع إشارته إلى أن بيان القوات المسلحة كان مقتضبا.

ودمرت مقاتلات سلاح الجو الملكي “مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة بإستخدام طائرات بدون طيار و قنابل موجهة ذكية”، وفق ما جاء ببيان الجيش.

وفي وقت سابق، تطرق رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، الفريق محمود فريحات، إلى “جيش خالد بن الوليد” وقال إنها ” قريبة من حدودنا كيلو مترا أو أقل في بعض الأماكن، ولديها دبابات وناقلات جند ومضادات جوية ورشاشات قد تطول مواقعنا الأمامية”.

ودفع الجيش الأردني مؤخرا، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود الشمالية مع سوريا، وفق ما أعلنه مسؤول عسكري بارز توقع أن يكون تهديد الحدود الأردنية مباشراً في الفترة المقبلة من قبل عناصر داعش، على إثر الخسائر الكبيرة التي مني بها التنظيم في كل من سوريا والعراق.