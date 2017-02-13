القمة العالمية للحكومات بدبي.. حلول استباقية لتحديات المستقبل

تقرير – محمود طلعت

انطلقت الدورة الخامسة من «القمة العالمية للحكومات»، يوم الأحد 12 فبراير 2017 في دبي، وسط مشاركة واسعة تضم 150 متحدثا وحضور أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة.

وتبحث القمة العالمية للحكومات، التي تستمر حتى 14 فبراير الحالي، عددا من القطاعات الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل الحكومي، إضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل.

القائمون على القمة لم يخفوا هدفهم بتحويلها إلى ما أسموه بحراك عالمي لخير الشعوب ومنتدى لتبادل قصص النجاح في التعليم والخدمات الصحية وتطوير مهارات الشباب للتعامل مع تحديات المستقبل العلمية.

أكبر تجمع حكومي

وتعد هذه القمة أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وهي منصة دولية تهدف منذ انطلاقها عام 2013 إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم، وتشكل فرصة للتلاقي وتبادل الأفكار والرؤى بين القادة والخبراء في القطاعين العام والخاص من أجل الخروج بأفكار خلاقة ومبتكرة لرفاهية الشعوب.

وتعقد أبرز المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال القمة اجتماعات ولقاءات تهدف إلى تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها، كما من المتوقع أن يبحث المشاركون سياسة الحكومات المالية، التي يجب اتباعها بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أفضل وزير في العالم

وبدأ اليوم الأول للقمة بوقفة إيجابية، حين توّج نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزيرة الصحة في السنغال حواء ماري كول سك بجائزة أفضل وزير في العالم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات 2017.

وجاء تكريم حواء ماري كول سيك وزيرة الصحة لدورها الفاعل في محاربة انتشار مرض الإيبولا، حيث وضعت برامج مكثفة لزيادة وعي المواطنين والزائرين للتصدي لهذا المرض الخطير.

سر نجاح الإمارات

الشيخ محمد بن راشد استعرض تجربة الحكومة الإماراتية والسر وراء نجاح بلاده لتكون نموذجا عربيا في الإدارة والاقتصاد، قائلا: «تجربتنا متاحة للجميع للاستفادة منها.. لدينا في الإمارات صفات مميزة في مجال القيادة والإدارة وهذه التجارب متاحة أمام الجميع.. نحن لا ندعي الكمال ونتعلم كل يوم ولكن لا يجب أن نفرط بالوقت ولا بد من العمل والانجاز وتجربتنا متاحة للجميع».

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن «الرؤية وحدها لا تكفي فيجب وضع الخطط لإنجاز تلك الرؤية والمقياس الحقيقي هو في الفعل»، وقال إن «صناعة القادة من أهم العناصر لتحقيق النجاح ولا بد من وجود قيادة تجتهد ونحن نعمل في الاوقات الحرجة بكل جد»، مضيفا «قياس النجاح لا يقاس بحجم السكان وحداثة تأسيس الدول ولا بالثروات النفطية لكن بالإرادة والإدارة».

استئناف الحضارة

ورغم الوضع المظلم الذي يعم معظم دول المنطقة، أكد الشيخ محمد بن راشد أن لديه أملا في استئناف الحضارة بالمنطقة، وقال: «إن الإنسان هو الذي صنع الحضارة والتنمية والمال، وأن صنع حضارة في الماضي يمكنه استئنافها في المستقبل». وأشار إلى أن المنطقة «لا ينقصها شيء: لديها البشر والمال والماء والأراضي الخصبة، ولا ينقصها سوى الإرادة والإدارة الحكيمة للحكومات والاقتصاد والبنية التحتية».

وأكد حاكم دبي أن الموازاة بين الانفتاح وتطوير الاقتصاد والتنمية وبين ضبط الأمن ممكنة، على اعتبار أن «مشاكل العالم لا تتوقف، ولا بد من أن نواصل عملية التنمية وتطوير شعوبنا وبلدنا، فالاضطرابات في المنطقة لم تتوقف منذ 40 سنة، ولو توقفت دولة الإمارات عن التنمية حتى يستتب الأمن في المنطقة، لما وصلت إلى ما هي عليه الآن».

الاستثمار في الإنسان

وأكد نائب رئيس الدولة «أن الإمارات لديها سجل كبير من الإنجاز، وأهم إنجازاتنا تتمثل بالبشر»، لافتا إلى أن الدولة كان لديها 40 خريجا فقط عند تأسيسها واليوم الدولة لديها 77 جامعة.

ولفت إلى أن «محمد بن زايد حقق الكثير من الانجازات في مجال الاستثمار بالعناصر البشرية، والمشروع الإماراتي المقبل يستهدف الوصول للمريخ، بقيادة شباب اماراتيين في العشرينيات من العمر».

وأكد نائب رئيس الدولة أن «تطور الإمارات نابع من الاستثمار الصحيح في الإنسان وصنع القيادات الإماراتية الشابة، لذا يجب التركيز على النمو والعطاء والاجتهاد في خدمة الشعوب لتحقيق التطوير الشامل، على الرغم من المشاكل الواقعة في العالم».

مركبة جوية ذاتية القيادة

وضمن خططها لتكون المدينة الأذكى عالميا، وخلال إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي عزمها إطلاق أول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم قادرة على حمل إنسان، ومن المنتظر أن تنطلق المركبة في سماء دبي، بحلول شهر يوليو المقبل.

وزُودت المركبة الجوية بشاشة لمس أمام مقعد الراكب، تحتوي على خريطة تتضمن كل الوجهات على شكل نقاط، والمسارات المعدة مسبقاً للمركبة، ويختار الراكب الوجهة التي يريد الوصول إليها، وبعد ذلك يبدأ التشغيل الآلي للمركبة والانطلاق والتحليق، ثم الهبوط في المكان المحدد، ويكون التحكم ومراقبة أداء عمل المركبة من خلال مركز تحكم أرضي.

العمل الإنساني

دعت الأميرة هيا بنت الحسين قرينة نائب رئيس دولة الإمارات ورئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في كلمتها حول مستقبل المساعدات الإنسانية، إلى تأسيس بنك المعلومات اللوجستية الإنسانية القائم على الابتكار والتكنولوجيا، انطلاقا من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وأكدت هيا بنت الحسين أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أصبحت أكبر مدينة لوجستية من نوعها والأسرع في تقديم المعونات، حسب منظمة التعاون والتنمية فإن دولة الإمارات من أكبر الدول المانحة في العالم بحسب الدخل القومي.

وأشارت الأميرة هيا إلى أن «فريق المدينة العالمية للخدمات الإنسانية جاهز للعمل الإنساني في أي مكان في العالم، حيث أنجزنا العديد من المهمات الإنسانية في زمن قياسي».

السعادة هدفًا

وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، وفي جلسة تناولت موضوع مستقبل السعادة، أكد ثلاثة خبراء من محرري تقرير السعادة العالمي، أن نجاح أي حكومة مشروط بقدرتها على تعزيز سعادة مواطنيها ورفاههم، وأن السعادة يجب أن تحل محل المعايير القديمة التي تركز على الأداء الاقتصادي بشكل كبير.

وأكد الخبراء، أن «قياس فعالية الحوكمة باستخدام معايير اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي لم يعد مجديا، وقد يكون غير دقيق، فالسعادة ينبغي أن تكون هدفا رئيسيا للحكومة ولضمانها يجب على الحكومة أولا احترام القيم مثل النزاهة والسلامة في المجتمع ويتعين على الحكومات أن تفهم ما هو مهم بالنسبة للمجتمعات».

وزيرة الدولة للتسامح في الإمارات، الشيخة لبنى القاسمي، قالت «نتعلم من الجميع أفضل الممارسات ونطبقها بصدق على أرض الواقع، ولدينا تاريخ نفتخر به وقيمنا الأصيلة مرتبطة بشخصية الإنسان الإماراتي، وقيادتنا تعمل بجد لسعادة الإنسان، لذا لابد أن نعمل على أن يكون التسامح منهجاً أساسيا لكل ما نقوم به في حياتنا».