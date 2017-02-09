القوات الأمنية تعتقل خلية تابعة لـ«داعش» في بغداد

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بغداد – تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على خلية إرهابية تنتمي لما يُسمى بـ”ولاية بغداد” التابعة لتنظيم داعش الإرهابي غربي العاصمة بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استخبارات اللواء 5 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، تمكنت من القبض على خلية إرهابية تنتمي لعصابات داعش الإرهابي ضمن ما يسمى بولاية بغداد، بعد أن ﻻحقت أحد عناصرها وسط شمال العراق”، بحسب وكالة «أنباء الإعلام العراقي».

وأضاف “بعد المتابعة والتعقب ألقي القبض عليه بعد نصب كمين محكم، وتم القبض على أفراد مجموعته غربي بغداد”، موضحاً أنه “وبعد الاعترافات تم ضبط مضافة في نفس المنطقة تحتوي على أسلحة متوسطة ومواد متفجرة وحزامين ناسفين معدين للتفجير ومواد أخرى تستخدم في العمليات الإرهابية”.