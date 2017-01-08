القوات الخاصة البريطانية تتلقى أوامر بتتبع واغتيال «البغدادي»

رؤيـة

لندن – تلقت القوات البريطانية الخاصة «إس إيه إس» أوامر مباشرة بتتبع واغتيال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، واعتباره الهدف رقم 1 في قائمة تصفية قائدي داعش.

وأوضحت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، أن وحدات النخب العسكرية تلقت الأوامر بقتل البغدادي وليس أسره، ويرى قادة الدفاع في بريطانيا وأمريكا أن القضاء على التنظيم يستوجب قتله.

ويأمل قادة الدفاع، أن يموت الجسد بمجرد قطع الرأس، «البغدادي»، بطريقة مماثلة لما حدث مع تنظيم القاعدة الذي تراجع عقب مقتل زعيمه أسامة بن لادن في 2011، ومن قبله أبو مصعب الزرقاوي عام 2006.

ومن المفترض أن ينفذ كبار قناصة القوات الخاصة الأوامر فيما تقوم فرق سرية أخرى بمهام مراقبة المخابئ المحتمل تواجده بها في سوريا والعراق.