القوات السودانية: دارفور أصبحت خالية من الحركات المسلحة

رؤية

الخرطوم – أكد المتحدث باسم قوات الدعم السريع بالسودان، المقدم آدم صالح، أن دارفور أصبحت خالية من الحركات المسلحة والمنفلتين،عدا فئة قليلة تتبع لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، وتتركز على قمة جبل مرة.

وبحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، قال صالح، في تصريحات صحفية اليوم السبت “إنه بفضل جهود وانتشار قوات الدعم السريع فإن دارفور أصبحت خالية تماما من الحركات المسلحة والمشبوهين و المنفلتين إلا القليل منهم فى قمة جبل مرة”.

وأضاف: “الوصول إلى قمة جبل مرة أصبح فى متناول الدعم السريع بعد تأمين مناطق شرق جبل مرة ، فنقا، ودربان وقولو، و كل الطرق أصبحت مفتوحة لقمة الجبل و الوصول إليه أصبح سهلا”.

وأوضح أن قوات الدعم السريع ظلت ترابض على حدود السودان الشمالية والغربية والجنوبية ما جعل الحدود السودانية تحت السيطرة، مبرزا أن قواته تعمل على مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية وتهريب الذهب والثروة الحيوانية والسلاح، كما تطارد كل الظواهر السالبة التى تقوم بها الحركات المسلحة فى الحدود مما انعكس إيجابا على الوضع الأمنى فى دارفور التى تشهد استقرارا أمنيا كبيرا”.

يذكر أن البرلمان السودانى صادق فى يناير الماضى على تبعية قوات الدعم السريع للجيش السوداني، وأن تعمل تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة.