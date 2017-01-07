القوات الشرعية باليمن تتقدم في منطقة «ذباب» الساحلية بتعز

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صنعاء – استعادت قوات الشرعية اليمنية، اليوم السبت، مواقع عدة في منطقة ذباب الساحلية التابعة لمحافظة تعز بعد مواجهات مع مليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح.

وتركز التقدم العسكري في موقع الخزان وجبال العمري والسنترال بمنطقة ذباب، والتي كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية تحاصر معسكر العمري، الذي يتمركز فيه الحوثيين من اتجاهات عدة.

وذكرت المصادر أن 11 من ميليشيات الحوثي وصالح قتلوا وأصيب آخرون، فيما قتل 4 من قوات الشرعية وجرح عدد آخر.

وتخلل الاشتباكات قصف على أحياء سكنية، فيما ردت القوات الشرعية بقصف مدفعي على مواقع المتمردين، كما اندلعت اشتباكات في مواقع عدة من العاصمة صنعاء ومحافظة حجة الحدودية مع السعودية ومأرب.

وتشارك مقاتلات من التحالف العربي في العملية العسكرية، إذ تهدف هذه العملية إلى استعادة ذباب الساحلية وتأمين منطقة باب المندب والتقدم نحو ميناء ومدينة المخاء في تعز.