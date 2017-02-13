القوات الشرعية باليمن تستعيد موقعين من الحوثيين في تعز

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صنعاء – استعادت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، موقعين جبليين جديدين، بمحافظة تعز (275 كم غرب صنعاء).

وذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على تلتي الخضر والخزان في منطقة الأحكوم الواقعة في الجهة الجنوبية من المحافظة، الأكثر سكاناً باليمن، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضح المركز أن “عملية السيطرة جاءت بعد هجوم شنته قوات الجيش والمقاومة على مواقع الحوثيين ومليشيا المخلوع علي عبد الله صالح”.

وأضاف مركز الجيش اليمني، أن “ثلاثة من الحوثيين وقوات صالح قتلوا، مع جرح أربعة آخرين في إحصائية أولية جراء هذه المواجهات، دون ذكر حجم خسائر الجيش والمقاومة”.

وتشهد عدة محافظات يمنية من بينها تعز، مواجهات بين الطرفين خلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى والنازحين، إضافة إلى تسببها في تفشي ظاهرة الفقر وانتشار المجاعة بعدد من المناطق.