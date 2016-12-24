القوات العراقية تبدأ المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل

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بغداد – أعلنت القوات العراقية بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الأحياء المتبقية من مدينة الموصل، بمشاركة كافة فصائل القوات والفرق العسكرية والأمنية بالموصل.

وبحسب «السومرية نيوز»، قال القائد بجهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، في تصريحات له اليوم السبت، إن القوات العراقية استأنفت العمليات العسكرية لتحرير الأجزاء المتبقية من مدينة الموصل، وإنها تخوض مواجهات شرسة مع مقاتلي تنظيم “داعش” هناك، وتحديدا في المحور الجنوبي الشرقي لأحياء الوحدة والميثاق وسومر، والمحورين الشمالي والشرقي، مضيفا أن القوات تتقدم بإسناد جوي من طيران التحالف الدولي.

من جهة أخرى، صدت القوات العراقية عدة هجمات لتنظيم داعش استهدفت أكاديمية الشرطة ومنطقة الزيتون المحررة، شمالي الموصل.

وذكر مصدر أمني أن قوات الجيش العراقي صدت هجوما لـ«داعش» استهدف أكاديمية الشرطة، وقتلت ثمانية من عناصر التنظيم وانتحاريا، شمالي الموصل، وفرضت سيطرتها على الأكاديمية وعلى منطقة الزيتون بالكامل بعد صد الهجوم.