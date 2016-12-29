القوات العراقية تتحدث عن تقدمها بالموصل وسط معارك عنيفة

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بغداد – أعلن الجيش العراقي أنه استعاد الجزء الأكبر من حيالقدس شرق مدينة الموصل بعد ساعات من بدء ما وصفها بالمرحلة الثانية من عمليات استعادة ما تبقى من أحياء شرقي المدينة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية بدعم من طائرات التحالف الدولي، بينما تحدثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم عن تكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة.

وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق عبد الغني الأسدي إن المعارك في حي القدس ما زالت مستمرة، وأشار إلى أن القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة من قبل تنظيم الدولة.

من جهته، أعلن الفريق عبد الوهاب الساعدي أحد قادة تلك القوات أن جهاز مكافحة الإرهاب بدأ منذ الصباح بالتحرك نحو حيي القدس والكرامة شرقي الموصل.

وفي المحور الجنوبي الشرقي، تحرك الجيش العراقي باتجاه أحياء منها حي الانتصار والسلام ويارِمْجَة الشرقية.

وفي المحور الشمالي الشرقي قالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية تمكنت من استعادة منطقة السادة بعد مواجهات عنيفة مع مقاتلي تنظيم الدولة الذين اضطروا إلى الانسحاب.

من جهة أخرى، قالت مصادر في المحور الجنوبي الشرقي للموصل إن القوات العراقية ما زالت تخوض مواجهات ضد مقاتلي التنظيم لاستعادة ما تبقى من حي الانتصار.

وفي المقابل، بثت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة تسجيلا مصورا قالت إنه يُظهر مقاتليها خلال اشتباكات مع القوات العراقية في حي الانتصار، وتظهر الصور مقاتلي التنظيم وهم يطلقون النيران من أسلحة خفيفة.

كما أعلنت وكالة أعماق تكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة شملت مقتل أكثر من عشرين جنديا عراقيا وتدمير تسع عربات “همر” في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في أطراف حي الشيماء جنوب شرقي الموصل.

(وكالات)