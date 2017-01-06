القوات العراقية تحرر ثلثي محافظة نينوى من داعش

رؤية

بغداد –أكد حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي اليوم الجمعة، أن القوات العراقية حررت ثلثي محافظة نينوى من سيطرة داعش، وفق ما نقلت وكالة الأنباء «الألمانية».

وقال العبادي، في بيان لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش إن “معركتنا ضد الإرهاب في شوطها الأخير، وقواتنا طهرت ثلثي محافظة نينوى”.

وأضاف أن “الجيش العراقي يتمتع اليوم بخبرة قتالية عالية اكتسبها من الحرب ضد الإرهاب التي خاضها في ظروف معقدة، وهو جيش العراقيين جميعاً، حيث أن أبناء المحافظات التي كانت محتلة من عصابات داعش الإرهابية وأبناء الموصل، اليوم يلجئون إلى المناطق الخاضعة للجيش العراقي، لشعورهم العالي بالاطمئنان والثقة بقوات الجيش”.

وأوضح العبادي “أن معركتنا ضد الإرهاب في شوطها الأخير، وقواتنا اليوم طهرت ثلثي محافظة نينوى وهي في داخل الموصل وستقطع رأس الأفعى وتطهر كل الموصل قريباً بعون الله”.