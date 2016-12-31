القوات العراقية تستعيد حياً جديداً في الموصل وتقتل قيادياً داعشيًا

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بغداد – نقلت وسائل الإعلام العراقية اليوم السبت، أنباء اقتحام حي القدس الثانية شرقي مدينة الموصل شمالي العراق، حيث قتلت أحد قيادي تنظيم داعش.

وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب للمحور الشرقي الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إن المعارك لازالت مستمرة بين قوات الجهاز ومسلحي التنظيم الإرهابي، وأن القوات حققت تقدماً ملحوظاً، بعد أن اقتحمت حي القدس الثاني بعد استكمال تحرير القدس الأول.

وبين الساعدي أن الاشتباكات أوقعت عشرات القتلى من تنظيم داعش من بينهم القيادي سالم جمال ناصر سليمان السبعاوي الملقب أبو هاجر.