القوات العراقية تستهدف 6 دواعش وتعتقل آخرين بالموصل

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بغداد – أفادت مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، اليوم الإثنين، بمقتل ستة من عناصر داعش واعتقال آخرين في اشتباكات شهدتها أحياء بالساحل الأيسر من مدينة الموصل .

وقال العقيد دريد سعيد إن القوات العراقية خاضت اشتباكات مسلحة مع عناصر داعش في منطقة النور والزهور على خلفية حملة مداهمة وتفتيش شنتها قوات مكافحة الإرهاب، بحثاً عن مطلوبين من عناصر التنظيم في أزقات مناطق ضمن المحورين الشرقي والشمالي من الساحل الأيسر، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

وأضاف أن القوات العراقية تمكنت من قتل ستة من عناصر داعش في الاشتباكات.