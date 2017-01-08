القوات العراقية تصل إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل

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بغداد – أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، الأحد، سيطرتها على الجانب الشرقي للجسر الرابع على نهر دجلة في مدينة الموصل.

وبعد هذا التقدم، تمكنت القوات العراقية، وللمرة الأولى منذ إنطلاق عمليات تحرير الموصل العسكرية، من الوصول إلى الضفة الشرقية من دجلة الذي يقسم المدينة إلى شطرين، بحسب «السومرية نيوز».

وكان قائد عمليات “قادمون يا نينوى” عبد الأمير يارالله، أكد في وقت سابق من السبت، أن قوات مكافحة الإرهاب، بعد تحريرها حيي الأطباء الأولى والثاني، تقدمت باتجاه الجسر حيث تم السيطرة على التقاطع المؤدي إليه.