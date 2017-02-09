القوات العراقية تعثر على مقبرتين في الرطبة

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بغداد – ذكر مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الخميس، بأن “قوة أمنية عثرت على مقبرتين تضمان رفاتاً لأشخاص أعدمهم تنظيم داعش في قضاء الرطبة غربي الرمادي”.

وقال المصدر إن “قوة من الفرقة الأولى من الجيش العراقي تمكنت، اليوم، من العثور على مقبرتين تضمان رفاتاً لمجهولين أعدموا من قبل تنظيم داعش في منطقة الطمر الصحي خلف الحي العسكري لقضاء الرطبة (310 كلم غرب الرمادي)”، وفقاً لموقع «السومرية نيوز».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “فريقاً من الطب العدلي سيأتي لفتح المقبرة لغرض التعرف على هويات أصحاب الرفات”.