القوات العراقية تُحبط مُخططًا انتحاريًا في الفلوجة

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بغداد – تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على انتحاري كان يخطط لتفجير سيارته المفخخة في مدينة الفلوجة.

وبحسب ما ذكرته «وكالة أنباء الإعلام العراقي»، فإن القوات الأمنية في المحافظة، قامت بسحب السيارة وتفجيرها بأمان للتخلص منها.

وأشار مصدر أمني لموقع قناة «السومرية» أن القوات الأمنية كانت اعتقلت في وقت سابق من اليوم مشتبهاً به، كان فجّر سيارة مفخخة أخرى بالقضاء، وأن التحقيقات انتهت بالاعتراف بالسيارة التي تم الكشف عنها.

يذكر أن القوات الأمنية تمكنت في يونيو الماضي من تحرير قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار من قبضة داعش، إلا أن المنطقة تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وانتحاريين يستهدفون المدنيين والقوات الأمنية.