القوات العراقية تُعلن تحرير حي السكر شرقي الموصل

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بغداد – تمكنت القوات الأمنية العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، من تحرير حي السكر في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وقال الإعلام الحربي في بيان، إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت اليوم من تحرير حي السكر في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ورفعت العلم العراقي على مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”، نقلا عن «وكالة الأنباء العراقية».

وكان أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب طالب شغاتي، أمس الإثنين، أن “53 حياً حررت، وسنعلن خلال الأيام المقبلة تحرير هذا الجانب بالكامل”، مشيراً إلى أن “سيطرتنا على الجسر الرابع يعد إنجازاً مهماً في مسار المعركة، وستؤدي إلى السيطرة سريعاً على بقية الجسور واحداً تلو الآخر”.