«القوى العاملة المصرية»: صرف 3 ملايين جنيه أجور متأخرة لـعاملين بالسعودية

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القاهرة – نجح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في حل مشكلة 30 مهندسا وفنيا عاملا، وصرف أجورهم المتأخرة تباعا لـ 13 عاملا كمجموعة أولى بما قيمته ما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصرى.

وقالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك من المستشار العمالي رمضان عثمان، أشار فيه إلى أن مكتب التمثيل العمالي بجدة تلقى اتصالا من أحد العاملين بإحدي شركات المقاولات يتضرر وباقى العاملين من عدم صرف أجورهم لمدة 4 أشهر .

وتوجه المكتب لمقر تواجد أكثر من 30 مهندسا وفنيا وعاملا ، حيث أكدوا عدم صرف أية مبالغ لهم منذ أربعة أشهر، وعلي الفور تم الاجتماع مع مسئولي الموارد البشرية لتوفير المتطلبات اليومية للعاملين من طعام ومسكن فضلا عن الرعاية الصحية.

كما قام المكتب بمساندة العمالة خلال شكواهم أمام الهيئه العمالية، ومخاطبة وزارة العمل بمنطقة عمل مكة المكرمة، لحث الشركة علي سرعة الصرف نظرا للمتطلبات الأسرية، وبالتواصل المستمر مع إدارة الشركة، وبصفة خاصة المدير التنفيذي ، بالمتابعة الدائمة علي مدار ثلاث أشهر تم انتهاء أزمة العمال المصريين بالشركة وصرف أول مستحقات 13 عاملا كمجموعة أولي وبمبالغ تتراوح بين 30 ألف ريال إلي 65 ألفا بقيمة إجمالية 610 آلاف ريال، أي ما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصرى.

وقدم العمال الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلا في مكتب التمثيل العمالي علي الجهد الذي بذل لحل مشكلتهم، وفقا لـ«المصري اليوم».