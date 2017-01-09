الكرملين: قمة روسية-أمريكية بعد تنصيب ترامب

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موسكو – أكد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن لقاء القمة الروسي-الأمريكي يمكن أن يُعقد فقط بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال بيسكوف- فى تصريح اليوم الإثنين، فى سياق تطرقه لموعد اللقاء المحتمل بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب- “إن هذا لن يحدث قبل أن يصبح الرئيس المنتخب ترامب رئيسا فعليا، وبعد ذلك سيتم ترتيب خطة عقد القمة بين الرئيسين”.

وأضاف :” من الواضح أنه إذا كان سيتم التخطيط لاتصالات ما، فإن الإعداد لها سيكون بشكل دقيق وبعناية كبيرة”.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد أعلن فى وقت سابق لوكالة أنباء “نوفوستي” أن اللقاء بين موسكو وواشنطن على أعلى المستويات يتطلب عملية إعداد دقيقة للغاية.

وأكد لافروف أنه يتعين الانتظار حتى يتسلم ترامب مقاليد الرئاسة بعد تنصيبه رسميا حاكما للبيت الأبيض الأمريكى.