الكرملين: لا نتفق مع ترامب بوصفه إيران «دولة إرهابية»

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موسكو قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن روسيا لديها خلافات عميقة مع الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا ولكن لا يجب التوقف عن التعاون المفيد.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، أضاف الكرملين:«لا نتفق مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران “دولة إرهابية”».

وكان ترامب، جدد هجومه على إيران، منتقدا الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع طهران، على عهد سلفه، باراك أوباما.

ووصف ترامب، في مقابلة صحفية مع “فوكس نيوز”، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يونيو 2015، بأسوأ اتفاق “تفاوضي” على الإطلاق، فرغم عدم معارضته له من حيث المبدأ، رأى أنه كان بالإمكان أن يخرج بصيغة أفضل.

ووصف ترامب، إيران بالدولة الإرهابية رقم واحد في العالم، قائلا إنها ترسل الأسلحة والمال إلى أماكن كثيرة، لكن العقوبات بدأت فعليا، بحسب تأكيده.