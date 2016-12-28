الكرملين: لا يمكننا تأكيد مقترح الهدنة في سوريا

رؤية

موسكو – قال الكرملين اليوم الأربعاء، إنه لا يمكنه التعليق على تقرير بثته وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أفاد بأن تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح من أجل وقف شامل لإطلاق النار في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: “لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي، ليست لدي معلومات كافية”.

وأضاف: “نحن على اتصال دائم بزملائنا الأتراك لبحث التفاصيل المختلفة المتعلقة بالمحادثات المحتملة المقرر إجراؤها في أستانة”، في إشارة إلى محادثات سلام سورية مقترحة تريد روسيا عقدها في قازاخستان.

وقال “كل هذا يجري بحثاً عن حل سياسي لسوريا”، وفقا لـ«رويترز».